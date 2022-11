Un ex gendarme del Papa finisce nei guai | i motivi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un exdelè stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ha malmenato e insultato la moglie per mesi, minacciandola di morte

Un'aggressione avvenuta all'ombra della cupola di San Pietro vede come protagonista unVaticano, un quarantacinquenne che è stato condannato a scontare un anno e otto mesi di carcere per aver massacrato la moglie. È una vicenda di soprusi e violenze, quella narrata negli ...All'epoca dei fatti, Fabio Donegà , 45 anni, era unpontificio . Adesso invece ha cambiato ... a giudizio LE VIOLENZE Le violenze, secondo gli inquirenti, sono andate avanti dall'agosto...Un ex gendarme del Papa è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ha malmenato e insultato la moglie per mesi, minacciandola di morte ...