Ucraina | Scotto | ' prima di tutto la pace | sabato in piazza'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Da otto mesi la guerra è tornata nel cuore dell'Europa, mietendo lutti e riaprendo ferite antiche tra i popoli. L'aggressione di Putin all'ha isolato la Russia dalla Comunità internazionale, ha prodotto milioni di profughi e contribuito ad accelerare una crisi economica drammatica, facendo allo stesso tempo ripartire una pericolosa corsa al riarmo senza precedenti nella storia recente". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno. "Cresce sempre di più nei popoli europei l'incubo di una escalation nucleare che non è più un tabù, persino nel discorso pubblico dei leader internazionali. Per queste ragioni il tempo di mobilitarsi per fermare la guerra è ora. Le parolee negoziato non possono scomparire dall'orizzonte: sono il contrario della resa, sono l'unica forma realistica per evitare ...