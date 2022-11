Tony Schiavone | “Chris Jericho è il leader dello spogliatoio”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nell’ultimo anno sono successe molte cose in AEW e molto spesso si è messa in fote discussione la possibile tenuta emotiva: a quanto pare, pur essendoci diverse frizioni tra i wrestler, il locker room ha saputo reggere ai vari urti. In particolare abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante la presenza di un veterano come, che spesso è volentieri è stata una figura determinante durante le ormai famose “riunioni” nel backstage. A confermare l’importanza del ruolo di Y2J ci ha pensato, celebre voce della WCW e attuale commentatore/intervistatore dell’AEW. Le parole diDurante una sessione su AdFreeShows.com,ha parlato del ruolo da...

World Wrestling

... Badria Razem, Annamaria Carrieri, Desirè Colangelo, Chiara Ceo, Emanuelee Vito ... una rivisitazione del celebre brano "Quando Quando Quando" diRenis, presentato sul palco del Casinò ...Che stavolta abbandonae la sua rassicurante serialità per La mala erba , noir senza ...Kirkham, Katie Scott, Arboretum, Rizzoli, euro 26 10. Richard Chizmar, Inseguendo l'uomo nero , ... Tony Schiavone annuncia la firma di suo figlio con la AEW Nell'ultimo anno sono successe molte cose in AEW e molto spesso si è messa in fote discussione la possibile tenuta emotiva dello spogliatoio: a quanto pare, pur essendoci diverse frizioni tra i wrestl ...Tony Schiavone è uno dei personaggi più celebri della AEW sin dalla sua fondazione; quindi, oltre tre anni fa. In queste ore, Schiavone ha annunciato a tutto il mondo la firma di suo figlio Matt come ...