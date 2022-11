Scuola | ci si interroghi sui legami tra merito e privilegio per non cadere in tentazione

(Di giovedì 3 novembre 2022) Uno dei miti della storia dell’istruzione italiana più duri a morire è quello secondo il quale Gentile, con la sua omonima riforma, avrebbe “inventato” il liceo classico e che, dunque, lache per molti decenni ha rappresentato le fondamenta culturali della Repubblica sia, nei fatti, un’eredità del regime fascista. In un recente (bellissimo) volume edito da Mondadori, Federico Condello – dell’Università di Bologna – ha dimostrato con dovizia di particolari e accuratezza storica come l’invenzione da attribuire al filosofo idealista sia piuttosto quella del liceo scientifico. Le radici del classico sono da ricercarsi negli anni della legge Casati, come rivela l’onomastica dei licei classici italiani così poco incline a commemorare papi e santi, e invece celebrativa dei grandi del Risorgimento e dell’antichità classica. L’invenzione del liceo scientifico, che negli ...

