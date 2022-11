Probabili formazioni Roma Ludogorets | i dubbi di Mourinho

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera andrà in scena l’ultima partita del girone dellain Europa League contro il. Ecco leQuesta sera andrà in scena l’ultima partita del girone dellain Europa League contro il, in cui i giallorossi devono obbligatoriamente vincere per passare il turno. Di seguito le(3-4-2-1): Rui Patricio; Viña, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.(4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LeRFS Riga (3 - 4 - 3) : Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Deocleciano, Ilic. All. : Morozs. Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1) : ...RIGA (Lettonia) - Il primo posto nel girone è legato al risultato del Basaksehir, ma la squadra di Vincenzo Italiano cerca conferme anche in chiave campionato. Per questo, l'allenatore viola accenna ...Sarri punta su Milinkovic-Savic squalificato contro la Roma: parecchie le rotazioni, in attacco ballottaggio Luka Romero-Cancellieri.Ultima partita nella fase a gironi di Conference League per la Fiorentina: i viola cercano a Riga il primo posto nel Gruppo A. Si chiude a Riga, dove avversario di turno sarà l’RFS, il cammino della ...