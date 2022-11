Pegula-Sabalenka domani in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Fort Worth 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Jessicaaffronta Arynanel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Obiettivo qualificazione quasi impossibile per l’americana, che deve vincere in due set e sperare in una sconfitta di Jabeur.ha infatti perso entrambi i match disputati finora e tenterà il tutto per tutto nell’ultimo incontro del girone. Leggermente migliore la situazione di, che non ha però il destino nelle sue mani. Anche in caso di vittoria, un eventuale successo di Jabeur contro Sakkari potrebbe infatti costarle l’eliminazione. Tuttavia, batterele consentirebbe di mettere pressione alla tunisina ed eventualmente di uscire di scena senza rimpianti.è avanti 3-1 nei ...