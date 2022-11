Pallanuoto | Super Final World League | Setterosa ko contro Olanda

Le azzurre dovranno giocarsi il pass per le semifinali contro gli Usa TENERIFE (SPAGNA) - Un Setterosa tutto cuore cede 18 - 17 (5 - 4, 5 - 4, 3 - 4, 5 - 5) all'Olanda nella seconda giornata del ...Napoli . Dopo la netta vittoria all'esordio contro il Canada, il Setterosa di coach Carlo Silipo è tornato in acqua oggi per sfidare la temutissima Olanda nellefinal della World League che si stanno svolgendo a Tenerife. Match avvincente e spettacolare con tanti gol che alla fine ha premiato la squadra 'orange' che si è imposta per 18 - 17. Le azzurre, ...Le azzurre dovranno giocarsi il pass per le semifinali contro gli Usa TENERIFE (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un Setterosa tutto cuore cede 18-17 (5-4, 5-4, 3-4, 5-5) all'Olanda nella seconda giornata del ...Pallanuoto, Setterosa sconfitto dall'Olanda. Le dichiarazioni di Carlo Silipo: "Ora con gli Usa senza troppi pensieri" ...