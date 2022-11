(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Una corsa contro il tempo con pochi fondi a disposizione. Ma laè il contrasto al caroper sostenere famiglie e imprese italiane. Maurizio Leo, neodell’Economia del governo Meloni, traccia lo schema della prossimadi bilancio, alla vigilia del Consiglio dei ministri dove sarà in discussione l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def. “Stiamo definendo il percorso e lavorando sulle prossime misure”, spiega all’Adnkronos l’esponente di Fratelli d’Italia. “Domani in Cdm analizzeremo la situazione e le risorse a disposizione, anche alla luce di quello che emergerà come extragettito. C’è stato un incremento dell’Iva legato all’inflazione e a questo si aggiunge il +0,5% di crescita nel terzo trimestre. La Ragioneria farà i suoi conti: ...

Adnkronos

...sotto i 5 anni così si evita il rischio di andare ad intercettare i ragazzini" (il... Legge di bilancio da 40 miliardi Questi numeri aiuteranno anche gli spazi diper la legge di ...... che sara'alla Giustizia, a dire chiaramente che 'va assolutamente evitato che si ... Per quanto riguarda la, non ci sara' molto altro, ma qualche 'segnale' la premier vuole darlo. ... Manovra, viceministro Leo: "Bollette priorità assoluta" Una corsa contro il tempo con pochi fondi a disposizione. Ma la priorità assoluta è il contrasto al caro bollette per sostenere famiglie e imprese italiane. Maurizio Leo, neo-viceministro dell’Economi ...(Adnkronos) – Una corsa contro il tempo con pochi fondi a disposizione. Ma la priorità assoluta è il contrasto al caro bollette per sostenere famiglie e imprese italiane. Maurizio Leo, neo viceministr ...