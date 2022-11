Lotteria degli scontrini | si cambia | vincite istantanee come un Gratta e vinci | basta inquadrare il Qr code

Cambia lascontrini, il 'gioco' che mira incentivare l'uso dei pagamenti elettronici . Da un sistema di premi settimanali, mensili e annuali si passa a uno di istantanei. Sullo scontrino ci sarà ...Importanti novità in arrivo per lascontrini , il metodo anti evasione fiscale che puntava a incentivare il pagamento con mezzi di tracciamento (carte e bancomat) e poteva riservare sorprese economiche per i fortunati ...Nelle prossime settimane prenderà il via la nuova lotteria degli scontrini: ecco come cambia rispetto al passato e quali saranno i premi ...Un viaggio fatto molte volte, ormai una routine. Eppure questa volta è stata diversa dalle altre. Mentre si trovava a Roma per una visita di controllo ...