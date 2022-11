Los Angeles | l' auto prende fuoco in strada Morto il ristoratore Andrea Bullo e il figlio Dan di 13 anni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Terribile incidentele in California. A perdere la vita due italiani, ile ilDan di 13. La tragedia è avvenuta a Woodland Hills, lungo la Mulholand Drive...

Fanpage.it

La tragedia è avvenuta a Woodland Hills, lungo la Mulholand Drive nel distretto di. Bullo e il figlio erano a bordo della loro auto quando un'altra autovettura li ha tamponati, provocando ...Le continue riunioni e i turni di lavoro estenuanti delle aziende hanno spinto Hammond a trasferirsi a, in California, dove ha progettato e costruito una mini - casa pensata appositamente ... L'auto prende fuoco sulle strade di Los Angeles, morto ristoratore italiano Andrea Bullo e il suo bimbo Andrea Bullo, ristoratore italiano, e il figlio di 13 anni, Dan, sono morti a Los Angeles, in un tragico incidente.ISOP 3-7 Novembre Main + Side Perla Casinò, Nova Gorica, Slovenia Los Angeles Poker Open Un salto oltre oceano e precisamente sulla costa Ovest degli USA. In California decolla il Los Angeles Poker ...