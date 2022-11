Kvaratskhelia nel mirino dei ladri | rubata a Cuma la nuova Mini Cooper presa a nolo al suo arrivo a Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Khvicha, il fenomenale attaccante del, ha avuto l’amara sor, stamattina, nel giardion della sua casa a, di non ritrovare lacolor ghiaccioal suonella città del Vesuvio. Il giocatore ha sporto denuncia al locale commissariato di polizia prima di recarsi all’allenamento in vista della importantissima partita di sabato con l’Atalanta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

