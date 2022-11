Kean | la decisione è ormai presa | ecco chi prenderà il suo posto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il prossimo anno sono previsti cambi per quanto riguarda la fase offensiva della Juventus conche sembra sempre più vicino all’addio. Arrivato nell’estate dell’addio di Cristiano Ronaldo,non è riuscito non tanto a non far rimpiangere il portoghese (nessuno potrebbe fare le stesse cose di CR7) quanto ad imporsi con continuità. L’avventura dell’attaccante in bianconero è stata caratterizzata da alti e bassi; nonostante nelle ultime settimane, il classe 2000 sia riuscito a fornire prestazioni di un buon livello mettendo a segno anche gol importanti, non è da escludere che a fine stagione le strade die della Juventus possano separarsi. Da questo punto di vista, la società bianconera sembra aver trovato il sostituto; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseA livello offensivo, la Juventus nel corso della prossima ...