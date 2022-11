Jacob Elordi protagonista della serie The Narrow Road to the Deep North

BadTaste.it Cinema

Questa primavera vi avevamo già annunciato la presenza diin Saltburn , al fianco di Barry Keoghan nel prossimo lavoro di Emerald Fennell. L'attore, giovane star di Euphoria , è stato da poco annunciato come protagonista in The Narrow Road to ...Il Dailymail ha diffuso le prime foto del dietro le quinte di " Priscilla ", nuovo film della regista e sceneggiatrice premio Oscar Sofia Coppola . Sul setdi Euphoria Cailee Spaeny nei panni di Elvis e Priscilla Presley, sposi dal 1967 al 1973 e genitori di Lisa Marie e Navarone Garibaldi. Il lungometraggio adatta 'Elvis and Me', l'... Jacob Elordi sarà protagonista della miniserie The Narrow Road to the Deep North | TV La star di Euphoria sarò il protagonista della serie ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, diretta da Justin Kurzel, a cura di Shaun Grant.Sarà Jacob Elordi il protagonista della miniserie in cinque episodi intitolata The Narrow Road to the Deep North ...