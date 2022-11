Incidente a Solaro | code e rallentamenti sulla Saronno-Monza

(Di giovedì 3 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unstradale asta provocando forti. L’tra due auto si è verificato poco prima delle 14,45 all’altezza del civico 200 della via Varese, il tratto dellache comprende anche un “controviale” in direzione Limbiate, separato da un new-jersey. Per ragioni in fase di accertamento, si sono scontrate due ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

stamani poco prima delle 9 A Sanremo in stradaRapalin. Una donna, alla guida di una Mercedes Classe A con targa svizzera, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il ...Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un'auto in via per Saronno a(hinterland nord di Milano) nella mattinata di mercoledì 3 agosto. Tutto è accaduto intorno ...dinamica dell'è ... Incidente a Ceriano Laghetto, auto contro autobus nel sottopasso della Saronno-Seregno Un incidente stradale a Solaro sta provocando forti rallentamenti sulla provinciale Saronno-Monza a causa delle operazioni di soccorso.Code ma soprattutto tanta apprensione per le condizioni della conducente della vettura sabato mattina per lo scontro avvenuto alle porte di Saronno. L’incidente tra un mezzo della nettezza urbana Gels ...