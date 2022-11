Il Paradiso delle Signore | spoiler 4 11 | Umberto si scontra con il direttore Conti

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il, anticipazioni puntata di venerdì 4 novembre:sicon Vittorio dopo che ilconcede a Marco di pubblicare l’articolonua l’appuntamento con Il, la soap più amata e seguita dal pubblico italiano; le anticipazioni relative alla puntata prevista per questo venerdì vedonoe Vittorio essere protagonisti di un duro scontro. Nel dettaglio, ilha autorizzato la pubblicazione dell’articolo di Marco sul disastro del Vajont per ilMarket e al commendatore non è affatto piaciuto il suo gesto., infatti, ora deve fare i ...