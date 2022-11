Il caso dell’intercettazione di Crocetta | i due giornalisti condannati per calunnia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un anno e quattro mesi di reclusione per. È questa la pena decisa dal giudice della quinta sezione penale di Palermo, Salvatore Flaccovio, nei confronti degli ex collaboratori del settimanale L’Espresso, Piero Messina e Maurizio Zoppi. La pena è stata sospesa. La procura aveva chiesto la condanna a 3 anni di entrambi gli imputati che rispondevano anche di pubblicazione di notizie false, reato prescritto. La vicenda risale al 2015, quando un articolo rivelò il contenuto di una intercettazione, poi rivelatasi inesistente, tra l’ex governatore siciliano Rosarioe l’ex primario dell’ospedale Villa Sofia Matteo Tutino, all’epoca indagato per truffa. Secondo l’articolo, Tutino, riferendosi all’allora assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso da Cosa nostra, avrebbe detto: “Va fatta fuori come il padre“. ...

