I suoi due governi | Mieli | cosa ha notato sulla Meloni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7, ha commentato con iospiti la prima uscita internazionale di Giorgia, che ha Bruxelles ha incontrato Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Charles Michel. “È stata una giornata normale - ha esordito Paolo- preceduta da quella di ieri in cui c'è stato un litigio per i migranti con la Germania che invece non è normale. Ci hanno dato una bella strattonata i tedeschi”. Secondolaha avuto “fortuna” nel suo primo viaggio fuori dall'Italia: “Il primo colloquio è stato con la Metsola che essendo di Malta è appaiata con noi che abbiamo risposto picche alla nave che voleva portarci i migranti. La Metsola è stata particolarmente cordiale, essendo donna, giovane e parlando italiano. Questo è stato un po' un viatico, gli altri incontri ...

...5 : sempre atocchi, senza paura, come chiede Sarri. Dà qualità alla manovra ogni volta che la palla passa daipiedi. (dal 19's.t. Cataldi 5,5 : non trova i tempi giusti per alzare il ritmo ......di pubblicare alcuni deiracconti , perchè quando ha voglia Mauro scrive, sul quotidiano 'Il Gazzettino'. Si trattava di una rubrica settimanale all'interno del quotidiano, protratta per...Per quanto riguarda le due lingue straniere, potreste pensare che le ha imparate a scuola, ma non è del tutto vero. Il segreto shock su Leone Lucia Ferragni: conosce 3 lingue al secondo anno di asilo, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...