Genoa | operato Ekuban ai tendini achillei | ecco quando starà fuori

Caleb Ekuban, attaccante del, è statoad entrambi i tendini d'Achille. L'intervento, effettuato presso la clinica Cemtro di Madrid, è stato necessario per risolvere definitivamente le tendiniti che da tempo ...Il giocatore, autore di un gol, quello della vittoria a Pisa, è statooggi a Madrid ad entrambi i tendini achillei presso la Clinica "Cemtro".È morto l’uomo di 41 anni che la scorsa notte è stato colpito al torace con una freccia nel centro di Genova. A scagliare la freccia con una balestra sarebbe stato un artigiano italiano di 63 anni «in ...In casa Genoa non arrivano ottime notizie, specialmente per il reparto avanzato. Nella giornata di oggi infatti è stato operato ...