Calciomercato.com

Macon ordine. Napoli, Dee l'operazione Calaiò . Deè accusato di aver emesso una fattura falsa che gli avrebbe permesso di evadere 8mila euro di IVA relativa all'...... Luciano Spalletti Il Napoli di Denon è mai stato in testa al campionato con cinque ... Seal 2015 - 16 anno primo della gestione Sarri , il Napoli va in testa alla classifica alla ... De Laurentiis jr: 'Se andiamo in Serie A dovrei vendere subito il Bari' Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è stato ospite di un webinar su Youtube, intervistato dall’avvocato Luca Favini: "Se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a vendere la squadra.Luigi De Laurentiis ha ammesso che, in caso di promozione in Serie A del suo Bari, dovrà vendere la squadra biancorossa ...