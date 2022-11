Covid | in Campania aumentano contagi | 2 morti in 48 ore

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Balzo in avanti per iin. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 2728 i neo positivi alsu 16597 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13.34%, oggi sale al 16,52%. Due i decessi nelle ultime 48 ore, cui si somma un deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sono 12 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); calo in degenza con 273 posti letto occupati (-6 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

