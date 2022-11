“C’è il bacio” Sorpresona al GF Vip 7 | è successo E qualcuno è invidioso

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 3 novembre 2022) Finalmente una serata spensierata, leggera e carica di risate, per i concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà. Il GF Vip 7 li ha invitati a giocare ad obbligo o verità con tanto di gioco della bottiglia e tutti si sono sentiti di nuovo adolescenti. L’obbligo di Daniele Dal Moro? Baciare Nikita Pelizon, ma gli è piaciuto. Cosa ne avrà pensato Elenoire Ferruzzi. Se lo stanno chiedendo tutti sul web, visto che al GF Vip 7 si era presa una cotta per l’ex tronista di Uomini e Donne. Lui ha provato a farle capire non ci fosse interesse da parte sua. Ma invece nel dare quela Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro è sembrato, quasi, entusiasta. GF Vip 7, ila sorpresa tra i due vipponi Sono venute le farfalle nello stomaco addirittura agli spettatori, che erano sintonizzati in quel momento e lo stesso è accaduto per il resto dei ...