Uefa accoglie ricorso Roma | ridotta squalifica Zaniolo

Una buona notizia in casa Roma . Laha, infatti, accolto il ricorso del club giallorosso per ridurre di una giornata la squalifica di tre turni a Nicolò Zaniolo inflitta dopo il Betis per una manata a Pezzella a gioco fermo. ...Laha accolto il ricorso della Roma per la squalifica di Nicolò Zaniolo e ha ridotto la sanzione da tre a due giornate di squalifica. Il numero 22 giallorosso potrebbe quindi giocare domani sera ...La Uefa ha accolto il ricorso della Roma su Nicolò Zaniolo riducendo la sanzione a due giornate di squalifica. Erano tre i turni di stop inizialmente comminati al 22 giallorosso per ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - La Uefa ha accolto il ricorso della Roma per la squalifica di Nicolò Zaniolo ed ha ridotto la sanzione da tre a due giornate di squalifica. Il numero 22 ...