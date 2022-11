“Tutto chiede salvezza” | l’importanza di sensibilizzare la fragilità

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dal 14 ottobre è uscita su Netflix una nuova serie televisiva italiana: ““, tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli che è stato vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Articolandosi in sette episodi che ripercorrono i giorni della settimana passati da Daniele all’interno di un’ospedale psichiatrico, veniamo catapultati in un’altra realtà, dove lasarà parte integrante di questo nuovo mondo capace di mostrarci la bellezza nell’imperfezione. Il regista della serie è Francesco Bruni che ha unito un cast corale composto da attori più o meno conosciuti, infatti troviamo: Federico Cesari (Daniele), Vincenzo Crea (Gianluca), Andrea Pennacchi (Mario), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro), Fotinì Peluso (Nina), Ricky Memphis ...

E' quantoin un'interrogazione alla Giunta il consigliere regionale della Lega, Stefano ...la volontà del Pd di colpire le periferie (dove ormai non viene più votato) e accentraresulla ...... "Permetteteci di guardare in faccia i nostri cari",Dario Francolino, fondatore e ... Mi chiedo sia corretto e se ormaiciò dovrà durare in eterno, considerato che il Covid non passerà più".Tutto è cominciato da un party a casa dello stesso attore: “Andai ospite di questa festa di Paolo Villaggio. A un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava aveva pure l’attrezzo… ...Dal 4-3-3 al 3-5-2. Cos’è cambiato nel tuo modo di giocare “Da quinto di centrocampo il mister mi chiede sempre di dare un occhio alla linea difensiva, ma devo dare maggiore spinta in avanti, uscite ...