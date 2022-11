Supplenze docenti da graduatorie di istituto | liberatoria per GPS esaurite Quali sono le classi di concorso più ricercate LO SPECIALE

...Una delle più recenti innovazioni è stata la costosissima informatizzazione delle. Esperimento riuscito Stando alle dichiarazioni del ministro uscente, è stato un successo: tutti i...... consentici almeno di pensarlo) gli aspiranti non inseriti in nessuna graduatoria o addirittura chi non ha ancora neanche il titolo per insegnare!, ecco le scuole che ricercano i...L'assegnazione delle cattedre ai vincitori del concorso straordinario bis produce nuove supplenze per l'anno scolastico 2022/23.Una delle più recenti innovazioni è stata la costosissima informatizzazione delle supplenze. Esperimento riuscito Stando alle dichiarazioni del ministro uscente, è stato un successo: tutti i docenti ...