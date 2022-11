Sorteggio Champions League | data | possibili accoppiamenti | programma | tv Ma il tabellone…

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ildella2022 andrà in scena lunedì 7 novembre (ore 12.00) a Nyon. Le migliori sedici squadre d’Europa conosceranno il loro destino in quello che sarà il primo turno della fase a eliminazione diretta. Il meccanismo è molto semplice: le vincitrici degli otto gironi sono teste di serie e affronteranno le seconde classificate. Ci sono due paletti: non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso Paese o dallo stesso raggruppamento. L’Italia sarà presente con Napoli (testa di serie), Inter (seconda fascia). Va precisato che in questa sede conosceremo soltanto glidegli ottavi di finale, ma non tutto il tabellone della fase a eliminazione diretta perché ilper quarti di finale e semifinale si svolgerà soltanto a inizio primavera al termine degli ...

... vanno a caccia di una vittoria di prestigio per congedarsi al meglio dallae mantenere ... privi di Neymar, puntano al successo per mantenere il primo posto del girone H ed avere un...Quando è ildellaCome di consueto si svolgerà in Svizzera, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. L'appuntamento è per lunedì 7 novembre alle ore 12. Successivamente si ...Si conclude, in anticipo rispetto agli altri del mercoledì, il Gruppo F di Champions League. Posizioni rimaste congelate rispetto a come si arrivava: il Real Madrid ha confermato il primato ...Dirige l’incontro lo spagnolo Carlos del Cerro coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Il quarto uomo è José Luis ...