Sconcerti sicuro | “Napoli o Milan? Loro sono i migliori”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sugli azzurri, Marioè tornato a parlare del. L’editorialista del Corriere della Sera è questa volta intervenuto ai microfoni di TMW Radio, elogiando un particolare aspetto dei partenopei da lui molto apprezzato. GETTY: Foto – SSC“Ilrappresenta il modello di società migliore” Di seguito quanto dichiarato: Sulla società azzurra: “Al momento ilrappresenta il modello di società migliore. Spesso scambiamo il calcio per una grande azienda e sbagliamo tutti, il calcio è una cosa semplice!lo hanno capito e gliene riconosco il merito“. Poi, un parallelismo con il: “agiscono in maniera diversa, eppure hanno spesso centrato ...

