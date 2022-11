(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo Stato può continuare a finanziare chi il furto di bambini lo ha trasformato in un affare? Giorgia Meloni mi pare che abbia già risposto. Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera: «Mai più casi». Anche se la maggior parte dei giornali ha preferito ignorare la questione, nel suo discorso di insediamento la neopremier ha assunto «l’impegno di limitare l’eccesso di discrezionalità nella giustizia minorile, fissando procedure di affidamento e di adozione garantite e oggettive». Era da tempo che non si sentiva più parlare del paese della Val d’Enza e dell’inchiesta «Angeli e Demoni» sugli abusi compiuti dai servizi sociali incaricati di tutelare i bambini. Nell’estate di tre anni fa l’argomento teneva banco su tutte le prime pagine dei quotidiani e addirittura l’allora leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, aveva giurato che mai si sarebbe alleato con il ...

... appare lontanissimo il tempo in cui uomini e donne con la fascia tricolore marciavano in piazza contro le sottrazioni dei Minori, gridando "di!"; oggi, uomini e donne con la ...Quando invece scriveva 'di' non voleva attaccare il Pd, giusto' I grandi assenti dai commenti delle prime ore sono proprio i colleghi di Laura. Nessun cantante al momento ha ... Parlateci di Bibbiano