NFL 2022 2023 | week 9 | programma | orari e diretta tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla9 della stagione NFL. La settimana si aprirà con i finora imbattibili Philadelphia Eagles, che in linea teorica non dovrebbero avere alcun problema nell’andare ad imporre il proprio dominio anche sul campo degli Houston Texans. Nei match della domenica molto interessante la sfida tra due franchigie che ad inizio stagione erano tra le maggiori favorite per il Super Bowl e che invece stanno facendo una fatica tremenda. Parliamo di Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Sunday Night Football che invece vedrà protagonisti Mahomes e i Kansas City Chiefs contro i Tennessee Titans del running back Derrick Henry. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri ina ...

