(Di mercoledì 2 novembre 2022) La cineseè pronta a distribuire inuna vetturache sarà caratterizzata da un prezzo particolarmente aggressivo: laI-Go sarà infatti commercializzata in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Irlanda con un prezzo indicativo di circa 12, tasse escluse, diventando una delle più economiche in assoluto nel panorama dei veicoli a emissioni zero. Income veicolo commerciale con 160 km di autonomia. La vettura arriverà incon l'omologazione come veicolo commerciale per le. Lanon ha sviluppato la I-Go in proprio, ma ne ha acquisito la licenza dalla Henan Henrey Shiying Vehicle ...

Quattroruote

I - GO è un'autocinese realizzata daAutomotive che si ispira alla Smart ForFour oggi non più in produzione. L'auto è già pronta per essere venduta in alcuni mercati europei, ...... la supercarQiantu K50 fu presentata ufficialmente nel 2018. Le ambizioni erano tali che venne firmato un accordo per la produzione negli Stati Uniti in collaborazione con. Il ... Mullen I-Go: l'elettrica per le consegne urbane in Europa a partire da 12 mila euro - Quattroruote.it Il marchio cinese è pronto a distribuire la sua nuova vettura, che si presenta come uno dei modelli a batteria più economici sul mercato ...Le #azioni #Mullen Automotive hanno aperto le contrattazioni in forte rialzo, sulla scia dell'autorizzazione riguardante alcuni mercati europei.