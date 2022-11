Meloni su norme anti - rave | ne vado fiera | ma non negheremo a nessuno diritto di esprimere disseno

Ancora più diretta la stessa premier Giorgia: rivendico la misura e ne vado fiera, dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità l'Italia non sarà più maglia nera d'...Senatrice Sadra Zampa, il presidente del Consiglio Giorgiaha dato il via libera al ritorno all'attività dei medici no - vax. E' una scelta, che si ... Il messaggio di un Paese che emana le...“Abbiamo dimostrato – conclude la Meloni – che se lo Stato c’è ... all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme “in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni ...Un giro di vite che porta con sè una certezza, gli fa eco il collega Nicola Fratoianni che vede nell'intervento «un pretesto per inserire norme con pene pesantissime ... parla di bavaglio al dissenso, ...