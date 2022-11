Lo strano caso dei Rangers | l’involuzione in 5 mesi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La fase a gironi della Champions League è ormai agli sgoccioli, sono già arrivati i primi verdetti. Un girone che ha regalato sorprese è stato il raggruppamento A. Il rendimento eccezionale è stato quello del Napoli, la squadra di Luciano Spalletti ha chiuso il girone al primo posto. Gli azzurri hanno piazzato un filotto di cinque vittorie consecutive e si sono messi alle spalle squadre del calibro di Liverpool, Ajax e. L’ultima giornata della fase a gironi ha regalato i verdetti: il Napoli è riuscito a conservare il primo posto, il Liverpool si è dovuto accontentare nel secondo posto, l’Ajax ha raggiunto la qualificazione in Europa League e ihanno chiuso il girone all’ultimo posto. Foto di Maurice Van Steen / AnsaIl raggruppamento A è stato quello dei record, sia in positivo che in negativo. E’ stato entusiasmante il rendimento della ...

EuropaToday

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Al Genoa potrebbe essere dedicato il capolavoro di Stevenson, "Lodel dottor Jekyll e del Signor Hyde": vince e convince lontano dal Ferraris, ma delude in casa. Il rendimento del Grifone finora ha prodotto una classifica in linea con le aspettative; se ...E' ilsegnalato dai consiglieri d'opposizione ed in particolare da Alessandro Brenci. Parliamo ... Ancora piùè apparso all'opposizione le firme di supporto al testo dei vari Serena Tini, ... Lo strano caso di Sophia, l'operazione Ue bloccata da Salvini e che Meloni vuole rilanciare L'Italia del gossip sempre più appassionata alla storia ‘a distanza' tra Sofia Giaele De Donà, impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, e suo marito Bradford Beck. È il matrimonio più strano del ...Andrea e Davide, per la prima volta insieme, vincono il loro primo match di doppio, battendo Dustin Brown, l’abituale compagno di Andrea ...