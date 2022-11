Inzaghi | «Conosciamo il valore del Bayern | ma l’Inter è rimasta sempre in partita» 

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro ilin Champions League, l’allenatore del, Simonesi è comunque qualificata come seconda, passando il girone. «ildel, maè andata bene. Andando in vantaggio sarebbe cambiato il corso della gara, ma siamo rimasti tutto il tempo in». Eviteresti qualche squadra tra quelle possibili nel sorteggio, opuò giocarsela alla pari con tutte?risponde: «Ci siamo allenati bene in questo girone, cone Barcellona, essendo arrivati secondi sarà un sorteggio difficilissimo, ma avendo visto la Champions, sappiamo che tutte le partite sono difficili. Ci ...

... abbiamo visto un miglioramento di questa squadra e di questo club.'TOP - 'Vediamo che l'... E' incredibile, lotutti molto bene , sa quanto ci tengo al fatto che lui rimanga in ...... ma nel secondo tempo è apparsa una squadra molto diversa da quella cheper ritmo e ... Torniamo, invece, ad essere d'accordo consulla prima rete subìta, non da Reggina . Angolo a ...Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Reggina:.Conoscendo Inzaghi, so che la Reggina verrà qui a fare una battaglia ma noi ci faremo trovare pronti: secondo me possiamo ritrovarci dal punto di vista dei risultati, sappiamo cosa ci aspetta' Queste ...