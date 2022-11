I vecchi e nuovi locali con distilleria per chi vuole creare ad arte il proprio cocktail

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Se ancora non conoscete la nuova tendenza del locale conall’interno, significa che siete in ritardo sui tempi. A Milano, ma non solo, ce ne sono diversi. Basti pensare che il 19 settembre è stata inaugurata la Tripstillery, a Porta Nuova, ma prima di lei aveva aperto il Botanical Club, in via Tortona, in via Pastrengo e in via Melzo, nel cuore di Porta Venezia. E poi GinO12, sui Navigli. Toglietevi dalla testa di dare un’occhiata al menù e scegliere unmentre siete comodamente seduti a un tavolo. Invece di limitarvi a selezionarlo, potete crearlo artigianalmente. Come una pozione magica. Si può assistere a tutte le fasi della produzione e alle tecniche, prima sconosciute, della mixology, come la macerazione e la distillazione. Insomma, l’alambicco, detto anche opificio, è il vero protagonista della scena. Il Botanical è stato il ...