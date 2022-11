(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Questa è unadadie non possiamo restare in. Il MoVimento 5 Stelle ha già dichiarato che le azioni mirate a una maggiore prevenzione e al contrasto dell'illegalità ci avrebbero trovato disponibili al confronto, ma il modo con cui si sta intervenendo è gravissimo e vergognoso: 6 anni di carcere per chi promuove un raduno ma anche per chi vi partecipa. Una pena più alta di chi occulta un cadavere, adesca minorenni, commette un omicidio colposo o attenta a un edificio con un ordigno esplosivo. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del M5S Alessandra, intervenendo a muso duro contro laanti-rave. "Il- per l'esponente M5S - dimostra la sua ...

Il Sannio Quotidiano

La rappresentanza sarda nel nuovoguidato da Giorgia Meloni è dunque lasciata alla sola ... Intanto ci sono da sostituire due assessori: Giorgio, che ha lasciato i Trasporti e il suo ......Alessandra, ex viceministra Mise - trasformando così il Nuorese, uno dei territori più svantaggiati d'Italia. Con il collega Emiliano Fenu abbiamo presentato un'interrogazione al nuovo... Governo: Todde, ‘norma da Stato polizia, M5S non resterà in silenzio’ Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Questa è una norma da Stato di polizia e non possiamo restare in silenzio. Il MoVimento 5 Stelle ha già dichiarato che le azioni mirate a una maggiore prevenzione e ...Nessun sardo nella lista. Giorgia Meloni ha definito l'elenco dei sottosegretari e completato così la squadra del nuovo Esecutivo, ma a dispetto delle speranze e delle voci dei giorni scorsi non ha no ...