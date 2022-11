Giulia De Lellis | a Stasera tutto è possibile quella battuta sul tradimento di Damante

Nell'ultima puntata di Stsera tutto è possibile , il gaming show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino era presente, tra gli ospiti, ancheDe. Dal momento che si trattava della puntata del 31 ottobre, tutti i concorrenti erano travestiti per essere in tema con la notte di Halloween, la notte più spaventosa dell'anno. ...DaDea Tommaso Zorzi, da Elettra Lamborghini ad Elisabetta Gregoraci, e ancora Beatrice Valli, Andrea Damante e tantissimi altri. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i ...Ospite del programma di Rai 2, Giulia De Lellis si è trovata a dover rispondere a un'imbarazzante battuta rivolta a lei sui tradimenti di Damante. Ecco cosa è successo.L’altroieri è andata in onda una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, condotto come sempre da Stefano De Martino. Per ...