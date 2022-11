“Entra lui | pronti?” GF Vip 7 | tutti aspettano il nuovo concorrente | sarà il più bello della casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) GF Vip 7, sei nuovi ingressi nellapiù spiata d’Italia. Per il pubblico italiano appassionato del reality show di Alfonso Signorini non esiste notizia migliore: nuovi vipa varcare la sogliagettonatissima porta rossa con un carico di novità e colpi di scena. E tra i 6 nuovi ingressi, anche il vip già definito “il”. Luciano Punzo al GF Vip 7. Un appuntamento imperdibile quello di giovedì sera quando nelladel Grande Fratello Vip sei nuovi vip varcheranno la soglia per dare inizio alla loro esperienza. Equilibri che potranno essere stravolti soprattutto se areiltv italiana. Leggi anche: “Basta, non se ne può più!”. GF Vip 7, Cristina ...