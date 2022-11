Disney Plus | tutte le novità di novembre 2022

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Scopriamo tutto ciò che di nuovo ci attende sulla piattaforma streaming di, nel mese diè arrivato ed ha in serbo moltissimeper gli abbonati di. Ecco i titoli e le trame dei nuovi arrivi sulla piattaforma. Reebot Serie OriginaleHulu vuole rilanciare la family sitcom Step Right Up, celebre nei primi anni 2000. Per farlo, richiamerà il cast e lo costringerà a riunirsi; i protagonisti si troveranno di fronte a problemi irrisolti, nel bel mezzo di un mondo frenetico e in costante cambiamento. La prima stagione sarà disponibile dal 2. Solar Opposites Serie OriginaleLa serie d’animazione segue le ...

Digitalic

I film e le serie imperdibili Le serie tv da vedere suI film da vedere suLa pellicola arriverà su(visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 18 novembre Amy Adams e Patrick Dempsey saranno nuovamente Giselle e Robert in Come per Disincanto , il sequel in uscita su ... Disney Plus: abbonamento con pubblicità, costi e limiti Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora ...Il prezzo di Paramount Plus è destinato a crescere: lo ha rivelato il CFO dell'azienda Naveen Chopra in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre. Nel periodo preso in ...