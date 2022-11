Covid in Bergamasca | i dati della settimana | scendono i casi | giù anche i ricoveri

... dopo i pasticci in periodo di. Per l'annuncio della sua candidatura non bisognerà aspettare ... Per esempio Ivan Rota , referente dell'associazione per laed ex parlamentare di Italia ...Parole quantomeno incaute, mentre lafaceva la storia con l'argento vinto nonostante le ... "Già due anni fa non avevamo festeggiato le vittorie a causa del, quest'anno invece ho ...