Chiara Ferragni e Kendall Jenner vestite uguali per Halloween

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La “frecciatina” diChi seguesa bene che l’influencer ogni anno si diverte a festeggiareinsieme alla sua famiglia e in particolare insieme ai suoi figli Leone e Vittoria. Anche quest’anno così l’imprenditrice digitale tra un impegno e l’altro ha trovato del tempo per celebrare al meglio questa festa, e L'articolo proviene da Novella 2000.

Con il musicista si era anche esposta sui social (come non ricordare la foto con Fedez eche di fatto confermò la frequentazione). Peccato che la liaison durò giusto qualche giorno ...l'ha rifatto, i fan sono più preoccupati che mai. In molti le hanno detto di smettere, alla fine è stata male. Nata a Cremona il 7 maggio del 1987,è nata da papa ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f98da8f7-77d3-4992-2857-9868ddccca ...Tutto tace sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, la quale attualmente è impegnata a mostrare i suoi outfit e quelli dei suoi amici e parenti per la festa di Halloween. Eppure su TikTok, un utente ...