Breve tregua del tempo | da giovedì arriva la pioggia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Parziale miglioramento delquest’oggi sulla nostra regione grazie alraneo ritorno dell’alta pressione che porteràun po’ più stabile. Tra domani e venerdì avremo l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni diffuse, seguite da correnti settentrionali nel fine settimana che riporteranno belaccompagnato da un generale calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 2 novembre 2022Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse in pianura e sull’area appenninica, con locali piovaschi possibili sui settori meridionali; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente nuvoloso con brevi eranee schiarite specie su ...

BergamoNews.it

