Bologna - Il Comune vara il limite di 30 km h in tutta la città

(Di mercoledì 2 novembre 2022) A trenta all'ora sotto le Torri. Un provvedimento che era nell'aria (vedi l'articolo con lo sfogo dei tassisti di pochi giorni fa), ma che finora era stato attuato solo dalle metropoli più congestionate. Il provvedimento è stato approvato oggi con delibera dalla giunta comunale died entrerà in vigore dal prossimo giugno. Dopo Madrid (e, a dire il vero, molte altrespagnole), Parigi dall'estate scorsa, e Milano che in Italia fa da apripista fin dal 2018 allargando le "Zone 30", anche il capoluogo emiliano-romagnolo si converte dnque alla guida "slow", pure al di fuori delle strette vie del centro storico. In nome della "sicurezza e del contenimento delle emissioni". Sempre che non si generino, invece, ingorghi per timori delle multe degli autovelox, i quali saranno ovviamente potenziati.la. ...

