Barcellona | la Napoli che vorrei

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è “lache”. Ho trovato lo stesso clima, non solo in termini meteorologici, ma anche e soprattutto in termini di calore umano. Cortesia, disponibilità e ospitalità nei vari contesti; tutto ciò che caratterizza anche la mia terra Partenopea. Ma perché è più avanti di? È una città attraversata da una immensa Il Blog di Giò.

Calciomercato.com

... invece, si dedica in primo piano proprio agli azzurri: 'tra le stelle'. Come accennavamo, ... Il 'Mundo Deportivo' apre con 'Adios con Viktoria': il, terzo nel girone di Inter e Bayern ...Il, che porta a casa un buon 2 - 4 sul campo del Viktoria Plzen , non accede alla fase a eliminazione diretta: terzo posto nel gruppo C e retrocessione in Europa League . Ilesce ... Champions: Inter, sfida decisiva contro il Barcellona. Napoli senza freni: altro successo contro l'Ajax a 1,57