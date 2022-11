Willow - La serie | Erin Kellyman | Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel a Lucca Comics & Games 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Aabbiamo partecipato alla conferenza stampa di- La, disponibile dal 30 novembresu Disney+, dovehanno raccontato quanto l'esperienza sul set li abbia uniti.- La, spin-off dell'omonimo e celebre film diretto da Ron Howard del 1988, arriverà a fine dicembre su Disney+ per la gioia di tutti quei nostalgici che sono cresciuti vedendo le eroiche gesta del bellissimo personaggio interpretato da Worwick Davis. Chiunque abbia compiuto i trent'anni non potrà non ricordarsi del contadino e aspirante ...

... arrivati con Disney+ che ha catapultato il pubblico nell'universo di Star Wars, e per la prima volta ha mostrato su grande schermo, introdotte dal cast, letargate Lucasfilm,e Andor. ...Le citazioni alle precedenti vicende disaranno assai numerose in questache debutterà su Disney+ il prossimo 30 novembre . Quali sono le vostre aspettative su questo show Come sempre, ...Willow sta per tornare su Disney+ in una vesta totalmente nuova. Il film cult degli anni '80 si presenterà infatti sottoforma di serie tv e lo showrunner Johnathan Kasdan ha voluto chiarire per quale ...Ecco cos'ha in programma il Lucca Comics & Games per il 1 novembre, tra guest star e un po' di nostalgia per la conclusione dell'evento.