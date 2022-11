Tarquinia | visite a pagamento per la chiesa di Santa Maria in Castello? La Diocesi smentisce

Tuscia Times

... così come il Museo diocesano di Arte Sacra e tutte le altre chiese diocesane die negli ...l'Ufficio diocesano per i Beni artistici ed ecclesiali ha predisposto un servizio gratuito di...... così come il Museo diocesano di Arte sacra e tutte le altre chiese diocesane die negli ...diocesano per i Beni artistici ed ecclesiali abbia predisposto un servizio gratuito di... Visite guidate nella Chiesa di Santa Maria in Castello, le precisazioni della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia - TusciaTimes.eu (.it) “Da alcuni giorni, su Facebook e altri social network riconducibili a privati cittadini di Tarquinia, viene erroneamente – e in malafede – affermato che la Chiesa di Santa Maria in Castello è visitabi ...La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia interviene per smentire la notizia errata ... l’Ufficio diocesano per i Beni artistici ed ecclesiali abbia predisposto un servizio gratuito di visite guidate.