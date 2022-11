Steve Hackett | «Vi racconto la Genesis»

Leggi su panorama

(Di martedì 1 novembre 2022) Il chitarrista della mitica band a novembre sarà in tournée in Italia per far rivivere in teatro quell’immortale album che è Foxtrot, composto con Phil Collins e Peter Gabriel. Per il concerto, con Panorama ripercorre gli esordi, dalla prima audizione alla nascita dei brani migliori. Creati improvvisando. Un annuncio su Melody Maker, il più prestigioso magazine musicale inglese, e una telefonata da Peter Gabriel. «In meno di una settimana la mia vita è cambiata per sempre» racconta, storico chitarrista dei. «In quelle righe scrissi che cercavo altri musicisti come me che volessero andare oltre il pantano della musica esistente. Mi chiamò Peter per fissare un appuntamento in sala prove. Per due ore non sentii nulla di quello che stavo suonando: la mia chitarra era letteralmente sovrastata dalla potenza con cui ...