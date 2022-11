Serie A | Assemblea di Lega il 7 novembre | tema stadi al centro della discussione

(Di martedì 1 novembre 2022) È stata convocata per lunedì prossimo, 7, l’didiA in seconda convocazione. L’incontro, che avrà inizio alle ore 14:30, vedrà alilto aglie alle infrastrutture, nodo cruciale per diverse squadre. Nel dettaglio, questo l’ordine del giorno: verifica poteri, comunicazioni del Presidente, comunicazioni dell’AD, lezione di un Consigliere dinon-indipendente (secondaelettiva), progetto infrastrutture: informativa e stato di avanzamento, varie ed eventuali. SportFace.

