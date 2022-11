Quegli episodi di vandalismo a Monreale e la responsabilità che non è e non sarà solo dei ragazzi

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 1 novembre 2022) Ricorre stanotte un dolorosissimo anniversario per la Comunitàse e di Pioppo in particolare. Saranno sei anni da quando quella maledetta notte del 2016 portò via Angelo, Giosuè e Giacomo all’esito di un pauroso quanto assurdo incidente che lasciò in vitaGabriele dei quattro amici che rientravano in paese dopo una serata fuori. In queste ore la mente non può non andare alle loro vite spezzate in una assurda dinamica mortale e ai loro cari che vivono nella condanna perenne dello strazio inarrivabile. E tuttavia quell’indelebile ricordo si incrocia nella mia mente con quanto pubblicato dal nostro giornale un paio di giorni fa a proposito dei ripetutidia vario livello che sempre più spesso vedono protagonisti giovani e giovanissimi per le strade di, anche le ...