Qatar 2022 | polizia inglese avverte | “Pronti a difendere giocatori da abusi online”

(Di martedì 1 novembre 2022) Gli insultie gliverso i calciatori di Inghilterra e Galles non saranno tollerati durante e dopo i Mondiali di. A confermarlo è la stessa, tramite le parole del sovrintendente investigativo Jamie Henderson che ha anche conferito con gli stessicoinvolti. Obiettivo è non far ripetere quanto accaduto dopo la finale di Euro, quando Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira dopo i rigori sbagliati nella sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia. “Se succede qualcosa, saremoa individuare il tutto e assicurare quella persona alla giustizia oppure contattare le autorità internazionali se il reato viene commesso fuori dal Regno Unito – ha spiegato ...

Il Fatto Quotidiano

Ad ogni modo, sembra che il futuro del trequartista ex Chelsea possa decidersi dopo i mondiali in. Hazard non sarebbe l'unico calciatore seguito dai bianconeri per sostituire Di Maria. Infatti, ......Deschamps renderà nota mercoledì 9 novembre la lista dei 26 convocati per i Mondiali in, e ... 1 novembreNonostante il Mondiale in Qatar debba ancora iniziare, continua a far parlare di sè. L’ultima iniziativa proposta dagli organizzatori è quella di reclutare 1.600 tifosi delle squadre che si sono quali ...L'Organizzazione internazionale del Lavoro ha rilevato le migliorie e non ha negato altre criticità: “Servono tempo e altre riforme, ma Doha ha mostrato determinazione e noi continueremo a sostenere l ...