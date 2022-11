LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | ripartono forte i Reds | Salah spara alto

Allo Stadio Anfield, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield,e Napoli si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Napoli 0 - 0 MOVIOLA 1 Iniziato il match ad Anfield. 5 Prima ...2022 - 11 - 01 21:00:16 Squadre in campo Calcio d'inizio ad Anfield Road! 2022 - 11 - 01 20:05:11 Formazioni ufficiali: c'è Osimhen, a centrocampo riposa Zielinski(4 - 3 - 1 - 2): Alisson; ...Ultima giornata del gruppo A: i Reds per superare gli azzurri al primo posto devono vincere con quattro gol di scarto. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi 15:15 - 1 nov Probabile f ...Primo tempo piuttosto bloccato tra Liverpool e Napoli. Gara aperta ma con grande attenzione difensiva da entrambe le parti. I tentativi dei Reds sono firmati da Jones, Thiago Alcantara e Salah, Napoli ...