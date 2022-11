L’impossibile riforma della giustizia e la destituzione dello Stato di diritto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 novembre 2022) Chi si domandasse per quale motivo in Italia è tanto difficile mettere in campo una qualsiasi, seriadell’amministrazione, troppo facilmente concluderebbe che a opporvisi e a renderla impossibile è la prepotenza di un mandarinato giudiziario capace di intimidire e ricattare il legislatoretore. Non che questa componente non esista e non abbia efficacia inibitoria, ma la realtà è che quel movimento di interferenza e reazionario sarebbe insufficiente a raggiungere l’obiettivo se non potesse contare su una temperie di disfacimentodiche vede nel potere giudiziario l’utilizzatore finale, non il motore primigenio. Un capannello togato che richiama le televisioni per protestare contro l’infamia di una legge sgradita ...